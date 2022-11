Wayne Rooney arremete contra Cristiano Ronaldo y su actitud en el Manchester United

Wayne Rooney, compartió vestidores con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, equipo en el que actualmente el portugués no vive su mejor momento y es duramente criticado por sus actitudes.

Comportamientos que rechazó en entrevista Rooney, quien consideró inaceptable todas sus actitudes con el resto del plantel.

"Las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada no son aceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto".

El exjugador del DC United de la MLS, agregó que Cristiano Ronaldo es una distracción para todos y que por el momento no es necesario.

"Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento en el que se está tratando de reconstruir. Debe bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite", finalizó.