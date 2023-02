Tigres vs Chivas - EN VIVO Jornada 9 de la Liga MX - Clausura 2023

Tigres y Chivas protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 9 del Clausura 2023 por el buen paso que han mantenido en el torneo, ambos en sus últimos cinco partidos han ganado tres y empatado dos.

Los dirigidos por Paunovic van por su tercera victoria al hilo, aunque enfrente tienen a unos Tigres que hacen pesar el Universitario.

LEE TAMBIÉN: Ricardo Ferretti y sus 'locuras' en Cruz Azul desde el día uno



En cuanto a las anotaciones, Tigres tiene mayor ventaja con un total de 14 por 10 de Chivas, en los 8 partidos que se han disputado.

‘Chima’ Ruiz tiene una baja sensible para el partido, debido a que Gignac no se recuperó y no podrá jugar esta noche.