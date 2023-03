Tigres por la misión de causar un tropezón de Rayados

Monterrey.— Tigres y Monterrey darán vida a una nueva edición del clásico regio.

Dos de las tres plantillas más costosas del futbol mexicanos se jugarán el título de mandón de la ciudad, en juego a disputarse en El Volcán.

Los felinos llegan a este partido ubicados en la tercera posición de la tabla general, con 21 puntos; sin embargo, sólo han sumado tres de los últimos nueve disputados.

Los Rayados se mantienen en la cima del Clausura 2023, al sumar 28 unidades de 33 posibles y tienen una racha de 10 juegos consecutivos sin conocer la derrota.

Ambas escuadras cuentan con muy buenos números en el actual certamen, lo que provoca que la balanza se nivele, a pesar de la diferencia de ocho puntos que los separa.

Se podría pensar que el conjunto de Víctor Manuel Vucetich parte como favorito sobre el de Marco Antonio Chima Ruiz, pero en un clásico tan pasional todo puede pasar.

Monterrey vive un idilio y buscará que no termine en el estadio de su acérrimo rival. Por su parte, Tigres sufrió un ligero desajuste con la salida de Diego Cocca, quien se convirtió en el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. A pesar de eso, el presidente de Tigres, Mauricio Culebro, no considera que el Chima Ruiz se juegue su puesto si es que cae ante el odiado rival. “No, para nada, no es así, venimos de cambios y desde que se fue Diego Cocca, hasta el partido del miércoles, han pasado cerca de cinco semanas. Es difícil esa presión, pero estamos preparados para el juego de mañana [hoy] y en eso estamos enfocados”, señaló. El juego será dirigido por el mundialista César Ramos.