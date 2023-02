El argentino Diego Cocca fue presentado como nuevo técnico de la Selección Mexicana, este viernes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El ex DT de los Tigres ya posó con los colores del Tricolor y emitió sus primeras palabras como el estratega nacional rumbo al Mundial de México - Estados Unidos y Canadá 2026.



"Es un privilegio y posibilidad que no podía dejar pasar. Me he sentido muy cómodo, pero ellos están buscando lo mejor. Ya conocí al Comité y me ha pasado lo mismo, buenas sensaciones", dijo Diego Cocca en conferencia de prensa.

"Me siento elegido y eso es importante, el primer paso al éxito, que los jóvenes sientan que pueden hacer un gran trabajo", agregó.

Cocca apelará a la humildad, trabajo y por qué no, en el patriotismo para sacar lo mejor de los jugadores cuando vistan la playera de la Selección Mexicana.

"Creo en el futbolista mexicano y su talento, pero hay que acompañarlos, hay que darle herramientas para que explote, descubrir, identificar, ponerlos a la altura, un equipo que vaya al frente. No hay techo es crecer día a día, ese es el desafío. No tengo duda que lo vamos a lograr... Que se sientan orgullosos y privilegiados de portar la playera de la Selección Mexicana", afirmó.

Por su parte, Rodrigo Ares de Parga, director de selecciones nacionales, explicó el proceso que llevaron a cabo para elegir al estratega nacional. Aseguró que hubo comunicación con los Tigres.

