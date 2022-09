En estos últimos meses, Gerardo Martino ha realizado declaraciones un poco tronantes, que han dado para la polémica.

En una de ellas dio a entender que había una campaña en su contra. Ahora lo niega.

“Nunca dije que hay una campaña en mi contra”, aclara. Es más: “Me siento feliz, ilusionado, con ganas de ir a enfrentar el desafío. No hay ningún sentimiento de que haya alguien en mí contra. Lo que me ocupa es cómo estamos y siento que estamos bien; que los jugadores están bien. Hay un sentimiento positivo, siento que nos va a ir bien”.



-¿No hay fantasmas? “No, no hay fantasmas”, aseguró.

Se dijo contento, además, por la evolución que ha tenido Hirving Lozano, quien fue el héroe de la noche. “Tantos años en Europa lo hacen evolucionar. Hace algunos meses cené con su familia, con él, y se nota que es un futbolista que juega Champions, tiene evolución en la parte futbolística y en la parte humana”.

Es más, hasta los golpes lo han ayudado a ir para adelante: “Las dos lesiones que tuvo en Selección fueron muy importantes. Le rompieron la cabeza en Copa Oro, lo operaron el hombro por la eliminatoria. Hay que prestar atención cuando se hace un análisis. Nosotros no buscamos excusas, pero hay que decirlas”.



Raúl Jiménez

El caso deno se resuelve.

La situación es complicada. La lesión del futbolista del Wolverhampton no mejora a la velocidad deseada y ahora Gerardo Martino señala que hay que procurar que el delantero no “tire la toalla”, que no se dé por vencido.

Jiménez lleva un mes sin acción por una pubalgia que le ha afectado el abductor, esto casi lo tiene fuera de la Copa del Mundo.

Pero, el Tata es “optimista. La lesión preocupa”.

Mas hay una nueva misión: “El objetivo es ayudar a que se pueda recuperar, de parte del cuerpo médico y los demás a que no tire la toalla, que piense que va a llegar, que eso no le cambie de la cabeza”.

Hace un mes, cuando “fui a comer con él y su familia, lo noté positivo. Hay que atender su lesión y no debe de dejar de estar positivo. Creemos que puede, lo vamos a intentar”.

Raúl Jiménez seguramente será liberado de la concentración junto con Héctor Herrera y Jorge Sánchez.

