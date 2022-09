La relación entre el Arsenal y la Reina Isabel II era muy fuerte, la monarca era una fanática más del club y siempre que podía compartía esa emoción.

Hoy al darse a conocer la noticia de su fallecimiento durante el duelo de la UEFA Europa League entre su club y el Zurich en Suiza.

Se vivió un momento lleno de emoción justo minutos después del descanso, al ver a los involucrados en el terreno de juego rindiendo un minuto de silencio en su memoria.

Zurich and Arsenal began the second-half with a minute's silence to pay tribute to Her Majesty the Queen, who passed away today aged 96.

Arsenal are also wearing black arm bands. pic.twitter.com/del3P3av8f

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 8, 2022