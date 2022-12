El mundo está de luto debido al fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ a los 82 años por complicaciones de un cáncer de colon el cual se le detectó en septiembre del 2021. Su salud fue decayendo hasta que finalmente este día perdió la vida.

‘O Rei’ es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del futbol junto con Diego Armando Maradona, con quien tenía una gran amistad y que algún día llegaron a mostrar juntos su magia con la pelota.

Esto ocurrió en un programa televisivo conducido por Maradona llamado ‘La hora del 10’ en la que una de las emisiones invitó a Pelé, siendo uno de los momentos más emotivos en la historia y que con un abrazo muy cariñoso, culminaron con varias polémicas y enfrentamientos que hubo entre ambos.



Maradona to Pele: "A dream of mine is to do a couple of headers with you." pic.twitter.com/s53VhQHxZz

— EuroFoot (@eurofootcom) December 23, 2022