Para América lo que importa es ganar: "Da lo mismo 1-0 que 7-0"

Para Fernando Ortiz, técnico del América, el triunfo ante Gallos Blancos es muy importante, no importa si es por 1-0 o por goleada. “El club demanda siempre que la exigencia sea 1-0 o 7-0. Mientras mi cabeza esté bien y pueda planificar cada partido que vamos a enfrentar y logremos una victoria, con eso podemos tener la tranquilidad y hacer las cosas bien. La afición y la prensa son ellos, la afición está tranquila y contenta. Tenemos que trabajar para tener el equipo que quieren ver arriba”, comentó el argentino.



El paso del América, que ya es tercero general, lo pone feliz: “Es el América que queremos ver, que intenta siempre llevar la misma idea de juego. Esto es futbol, a veces hay circunstancias, el escenario (sin gente) no era el ideal, pero es mi idea del club”.

Destacó lo hecho por el novato Emilio Lara: “Lo de Emilio me pone feliz. Está capacitado para cumplir la función que está cumpliendo. De la lesión, vamos a ver cómo evoluciona”.

No quiso profundizar con el novato: “No me gusta hablar en lo individual, siempre en lo grupal porque somos un equipo. Es un chico preparado, capacitado, con una personalidad diferente”.