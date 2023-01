El Super Bowl LVII de la National Football League (NFL), que disputará en Arizona, está cada vez más cerca.

Este domingo conoceremos a las dos franquicias que se enfrentarán por el Trofeo Vince Lombardi en el State Farm Stadium.



En la previa de la Final de la Conferencia Nacional (NFC), Jerry Rice acudió al Lincoln Financial Field para ver el juego entre San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles.

Mientras se encontraba en el terreno de juego, el exjugador le presumió, a los aficionados de las Águilas, los anillos que ganó como miembro de los 49ers.



Jerry Rice just pulled out all his Super Bowl rings on the sideline and FLEXED on Eagles fans pic.twitter.com/d0bXs3TqW8

— (@TheSFNiners) January 29, 2023