Javier 'Chicharito' Hernández jugó en su aventura por el balompié europeo en el Real Madrid, equipo al que llegó en calidad de préstamo por una temporada en 2015.

Cuadro en el que se cruzó con figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos e Iker Casillas, siendo este último con el que creó una buena amistad.

Relación que tuvo su reencuentro en la ciudad de Los Ángeles y que dejó un momento lleno de emoción para ambos personajes.

Un momento que fue compartido en redes sociales del Galaxy, para de inmediato generar comentarios positivos para los exjugador merengues.

From Madrid to the City of Angels pic.twitter.com/jWzke9lQ0E

— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 9, 2023