Miguel Herrera reveló cómo es su relación con Martinoli tras la pelea que tuvieron

Miguel Herrera actualmente es un técnico sin equipo en el futbol mexicano y declaró (de nueva cuenta) su interés por dirigir a la Selección Mexicana, recordando que su primera etapa terminó por su pelea con el comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli, no por un tema de resultados.

Herrera concluyó su etapa al frente de la Selección Mexicana en 2015 tras la Copa Oro de esa edición en la que quedaron subcampeones, cuando se disponían a regresar a México agredió físicamente a Martinoli en el aeropuerto, el técnico asegura que no busca alguna reconciliación con el reconocido narrador.

“Me peleé con una persona, me peleé con Martinoli, no hay buena química, no la habrá nunca, (pero) nunca me peleé con un medio (TV Azteca)”, declaró Herrera en TUDN.

Miguel puntualizó que tiene méritos para volver a dirigir a la Selección Mexicana.

“Hay una revancha natural, no me fui por resultados, dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo”, comentó.

En este momento el ‘Tricolor’ no tiene un técnico debido a que el contrato de Gerardo Martino terminó tras la eliminación en Qatar 2022 y Herrera aceptó que sí se candidatea para volver al banquillo del combinado nacional.

“Hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la Selección, porque no tengo trabajo, sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó”, señaló el ‘Piojo’ Herrera.