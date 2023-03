México no interesa a la MLS para una posible expansión

La Major League Soccer es una Liga que tiene planes de expandirse.

Cuando la MLS de Estados Unidos se creó, en 1993, con la intención de por fin lograr que el futbol, el soccer como ellos le llaman, se estableciera en el país, apoyando la candidatura a la Copa del Mundo de 1994, no se pensaba que 30 años después creciera tanto y se expandiera de 10, a 29 equipos, como lo es ahora.

La idea de la MLS es establecerse en 32 clubes, algunos de ellos con sede en Canadá. Y no; establecer una franquicia en México no está en los planes, por ahora.

“Creo que la Liga será próximamente de 30 equipos y podríamos llegar a 32, no tenemos ningún plan para ir más allá de eso. Así que una vez que hayamos decidido cómo vamos a expandir nuestra Liga para cubrir la geografía de Estados Unidos y Canadá, no hay razón para pensar que deberíamos ir más allá de eso. Tenemos un montón de grandes ciudades en este país que no tienen equipos”, menciona Don Garber, comisionado de la Major League Soccer.

Así que por el momento, la expansión se limita a Estados Unidos y Canadá, con ciudades como Las Vegas y San Diego como las favoritas para tener un equipo, pero en un futuro, quizá lejano, esto tal vez pueda cambiar. “¿Quién sabe cómo será el mundo en unos años? Podía recordar haber entrado en esta Liga y todos diciendo que el futbol nunca crecería en Estados Unidos y, ya sabes, 30 años después y estamos bien. El ecosistema del futbol profesional ha evolucionado”.

Más que pensar en expandirse a territorio mexicano, para el comisionado Don Garber, “lo importante es reforzar la rivalidad con los equipos de la Liga MX, y para eso nos ayudará la Leagues Cup. Tenemos que crear momentos memorables en partidos históricos, y qué mejor que hacerlo en juegos oficiales. Si cuando viene el América a Atlanta vendemos casi 60 o 70 mil boletos, imagínense lo que se puede hacer con un torneo que tendrá este tipo de juegos oficiales”.