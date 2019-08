Tras 92 carreras, Verstappen consiguió su primera pole en F1

Después de 92 Grandes Premios y siete victorias, Max Verstappen consiguió su primera pole position en la Fórmula Uno.

El piloto de Red Bull fue el más veloz en la clasificación del GP de Hungría y partirá hasta delante de la parrilla de salida en el Hungaroring, seguido por los dos Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, respectivamente.

“Qué increíble. El auto estuvo estupendo. Sabíamos que iba a estar difícil pero iba volando”, dijo el holandés, de 21 años de edad.

A pesar de que ya cuenta con siete victorias en la máxima categoría, Verstappen nunca había conseguido una pole position. Lo más cercano que estuvo fue en el GP de México del año pasado, pero en la última vuelta fue superado por su entonces coequipero, Daniel Ricciardo.

“Mejor tarde que nunca”, subrayó el holandés.

La estrella de Red Bull le ha puesto intensidad a esta temporada, que parecía dominada por los Mercedes. La semana pasada, en Alemania, se llevó la carrera y recortó su distancia a 22 puntos sobre Bottas, segundo en el campeonato mundial, y a 63 de Hamilton, líder en la F1.

“Estuvimos persiguiendo al Red Bull y hemos estado muy cerca. Es un buen resultado, pero queríamos la ‘pole’”, dijo Bottas.

“Siempre apuntamos por la primera posición. Aún así, estamos en un buen lugar para competir mañana”, añadió Lewis.

Charles Leclerc y Sebastian Vettel, de Ferrari, saldrán cuarto y quinto en el GP de Hungría, respectivamente; seguidos por Pierre Gasly (Red Bull), Lando Norris, Carlos Sainz (McLaren), Romain Grosjean (Haas) y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Sauber).

El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, saldrá en el sitio 17 en el Hungaroring.



