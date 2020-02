Los organizadores olímpicos de Tokio y el gobierno japonés salieron a la ofensiva el miércoles después de que un miembro de alto rango del COI dijera que los Juegos de 2020 estaban siendo amenazados por la propagación del coronavirus , con su destino probablemente decidido en los próximos tres meses.

El director ejecutivo del comité organizador de Tokio, Toshiro Muto, llamó abruptamente a una conferencia de prensa a última hora de la tarde del miércoles para abordar los comentarios del ex vicepresidente del Comité Olímpico Internacional Dick Pound en una entrevista con The Associated Press.

"Nuestros pensamientos básicos son que seguiremos adelante con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos según lo programado", dijo Muto, hablando en japonés. "Por el momento, la situación de la infección coronavirus es, sin duda, difícil de predecir, pero tomaremos medidas de tal manera que tendremos unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos seguros".

El brote viral que comenzó en China ha infectado a más de 80.000 personas y ha matado a más de 2.700 en todo el mundo. China ha reportado 2.715 muertes entre 78.064 casos en el continente. Cinco muertes en Japón se han atribuido al virus.

Pound ha sido miembro del COI desde 1978, sirviendo dos mandatos como vicepresidente, y fue el presidente fundador de la Agencia Mundial Antidopaje. Ha servido 13 años más que el presidente del COI, Thomas Bach. También representó a Canadá como nadador en los Juegos Olímpicos.

"Sin duda podrías ir a dos meses si tuvieras que hacerlo", dijo Pound a la AP en una entrevista telefónica desde su casa en Montreal. "En general, estás buscando una cancelación. Esta es la nueva guerra, y tienes que enfrentarla. Dentro y alrededor de allí la gente va a tener que decir: '¿Está esto bajo el control suficiente para que podamos estar seguros de ir a Tokio o no?' "

Pound hablaba como miembro de rango y archivo y no formaba parte de la actual dirección del COI, pero sus opiniones a menudo se buscan en los círculos del COI. "Que el final de mayo es el límite de tiempo, nunca hemos pensado en esto ni oído hablar de tal comentario", dijo Muto. "Así que cuando preguntamos sobre esto, recibimos una respuesta diciendo que esa no es la posición del COI".

El COI ha dicho repetidamente que los Juegos de Tokio seguirán adelante y ha dicho que está siguiendo el consejo de la Organización Mundial de la Salud, un organismo de las Naciones Unidas.

El virólogo japonés Dr. Hitoshi Oshitani, que anteriormente trabajaba para la OMS, dijo la semana pasada que no podía predecir cuál sería la situación en cinco meses. Los Juegos Olímpicos se inauguran el 24 de julio con 11.000 atletas, seguidos por los Juegos Paralímpicos el 25 de agosto con 4.400 atletas.