Siempre es agradable compartir una ronda con Tiger Woods: Abraham Ancer

Abraham Ancer concluyó empatado en la posición 28 del BMW Championship, su penultimo torneo en la temporada 2018-19 del PGA Tour.

El mexicano, a pesar de firmar una tarjeta de dos golpes bajo par, para un total de -9 en el campo de Medinah, disfrutó su recorrido con Tiger Woods.

(El tricolor marcha décimo en la FedEx Cup. Foto: EFE)

“Siempre es agradable compartir una ronda con él. Fue mi ídolo cuando yo era niño, crecí con él”, declaró el tamaulipeco.

Nothing like playing with @TigerWoods in his Sunday

Time to head to Atlanta for the @PlayoffFinale! #TeamAncer pic.twitter.com/OYwKX26Jss

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) August 18, 2019