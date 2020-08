PGA Championship: Todo lo que debes saber de la ronda final

Se acaba el PGA Championship, el primer Major de la temporada del Covid-19, y promete mucho nerviosismo, movimiento en el tablero y suspenso en el TPC Harding Park, de San Francisco.

Hasta 12 jugadores son capaces de llevarse el trofeo, pero Dustin Johnson arranca esta tarde con ventaja.

El estadounidense hizo ocho birdies para terminar la tercera ronda con 65 golpes, cinco bajo par, y lidera por un golpe (-9) el certmanen.



Getting it done from tee to green.@DJohnsonPGA takes a 1-shot lead into the final round at the PGA Championship. pic.twitter.com/wfBPjfmwsB

— PGA TOUR (@PGATOUR) August 9, 2020