Los Lakers de Los Ángeles están a un triunfo de levantar el trofeo Larry O’Brien y coronarse por decimoséptima ocasión.

Los californianos se impusieron 102-96 al Heat de Miami en el cuarto –y más disputado- partido de las Finales de la NBA.

Tras dos encuentros fuera por lesión, volvió el pivote Bam Adebayo, pero ni su 75% de acierto desde el campo evitó el jaque de los del sur de Florida.

La Arena AdventHealth de Orlando fue el escenario para una de las primeras mitades más espectaculares de la postemporada.

Los primeros dos cuartos fueron parejos y no sirvieron como indicio del desenlace en un duelo clave para ambas causas.

Al descanso, el electrónico indicaba 49-47 favorable a los amarillo y púrpura, que, sin embargo, se mostraban menos audaces que su adversario.

La tensión creció en el tercer episodio y la efectividad de los dos equipos cayó, pero no la diferencia para los Lakers, que cerraron 75-70.

El Heat, con el joven Tyler Herro como figura, empató en el último episodio, pero la estadística era clara: esta temporada, cuando Los Ángeles llega al cuarto periodo con ventaja, gana.

Fue entonces que LeBron James firmó un doble-doble de puntos y rebotes (28-12), que, además, le valió para alcanzar las 500 unidades en estos Playoffs.

La serie está ahora 3-1. Sólo un equipo ha remontado tal marca en Finales: Cleveland en 2016, con James como protagonista del hito.

The battles we live for. #LakersWin pic.twitter.com/tKpvbH3t7N

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 7, 2020