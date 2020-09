Con un decisivo tapón de Bam Adebayo a Jayson Tatum, los Miami Heat salieron victoriosos este martes del primer partido de la final de la Conferencia Este al derrotar a los Boston Celtics por 117 a 114 en la prórroga.

Con solo 12 segundos para el final del tiempo extra, y ventaja de 116-114 para los Heat, la joven estrella de los Celtics Jayson Tatum entró a la pintura e intentó una volcada pero recibió un colosal tapón de Adebayo para asegurar el triunfo para Miami.

Tatum fue el mejor jugador del partido con 30 puntos, 14 rebotes, 3 robos y 2 tapones, mientras que por los Heat Goran Dragic anotó 29 puntos y Jimmy Butler otros 20.

El segundo partido de la serie se disputará el jueves en la cancha de Disney World (Orlando).

This how we prefer our game winners go. #HEATCulture pic.twitter.com/xZeWogv0E3

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2020