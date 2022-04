Místico lanza reto de apuestas a Volador Jr; también va por el Campeonato Universal del CMLL

La Arena México volvió a vivir una de sus noches espectaculares. En días “santos” la afición no dejó de asistir a la Catedral, pero de la lucha libre donde se le volvió a entregar al Místico, que se impuso a Stuka Jr y Volador Jr, para avanzar a la final por el Campeonato Universal del CMLL donde enfrentará a Templario y otro luchador que saldrá de la última eliminatoria que se disputará el próximo ‘Viernes Espectacular’.

El nombre del Príncipe de Plata y Oro hizo cimbrar la Arena México, se ha convertido en un ídolo, aunque esto lo ha cuestionado el Volador Jr. Es por eso que el de Tepito le mandó un mensaje para saber quién realmente es la estrella de las carteleras y lo retó por un duelo de máscara vs cabellera.



“Me gusta demostrarle las cosas a la gente arriba del ring, a mis rivales de lo que estoy hecho, yo no decido que soy un ídolo, yo no digo que soy una gran estrella, el público lo dice, las entradas se reflejan. Si Volador piensa lo contrario, yo creo que es momento de enfrentarme en un duelo de máscara contra cabellera. Él ya lo dijo, que le gustaría hacerlo en el Aniversario y yo ya estoy más puesto que un zapato y demostrar quién es un ídolo de verdad en la Arena México, si él o soy yo”, lanzó Místico.

Será la primera vez que estará en la disputa por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. A pesar de su gran trayectoria en los encordados, el luchador aún no deja de soñar y busca seguir cosechando más logros en su exitosa carrera.

“Es la primera vez que entro a un torneo del Campeonato Universal y creo que no me decepcioné a mi mismo, porque ese era mi temor, tenía a dos grandes enfrente. Stuka que viene empujando muy duro, tenía a un gran rival como lo es Volador y como lo dije, yo vengo a ganar, mi mente estaba preparada a ganar a no importa quien. Quiero seguir creciendo, hoy demuestro que puedo hacer muchas cosas todavía. La gente se da cuenta que me sigo preparando, la gente se da cuenta que sigo teniendo sueños”, admitió.

Puedes leer: "Chicharito Hernández y su noble gesto con un pequeño aficionado"

Será un triangular el que ponga en juego el cetro. La próxima semana se conocerá el nombre del tercer luchador que estará en la disputa, por el momento, Místico dedicó palabras a su otro contrincante: Templario, con quien ya ha luchado en la misma esquina o en la opuesta.

“Por algo Templario esta en la final, ahora me correspondió luchar para salir con la mano en alto y esperar al nuevo rival para hacer este triangular, va a ser algo maravilloso. Templario es un gran luchador. Tengo una o dos semanas para prepararme porque quiero ser el Campeón Universal”, finalizó.