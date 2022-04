El francés Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) se encuentra estable y en observación tras la dura caída sufrida el pasado domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja, en la que se produjo las fracturas de costillas, un omóplato y un hemoneumotórax.

"Su estado es estable y se encuentra actualmente hospitalizado en observación", señalaba el último informe del equipo.



Alaphilippe se vio envuelto en una caída masiva que afectó a más de 20 corredores a unos 60 km de meta, en la bajada antes de afrontar la subida del Rosier, y chocó contra un árbol. Un percance que también afectó a los españoles Jesús Herrada y Cristian Rodríguez.

El doble campeón mundial Alaphilippe fue evacuado en una ambulancia, consciente y con dolores en la espalda. El galo salió despedido por la derecha de la calzada e incluso chocó contra un árbol. El equipo informará del estado de salud del maillot arcoíris del pelotón mundial.

Terrifying crash at Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe suffering broken ribs and a collapsed lung.

Romain Bardet, from a different team, showing true sportsmanship to climb down and help, check on him pic.twitter.com/c3ylBAGZIq

— James Dart (@James_Dart) April 24, 2022