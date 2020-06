Federación Mexicana de Tenis apela a la Conade para resolver conflicto 

Para la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), la máxima autoridad del deporte blanco nacional es la Federación Mexicana de Tenis (FMT), pero no ante la Conade, por ahora.

El órgano rector del deporte le otorgó el registro a un grupo disidente encabezado por Mario Chávez, quien se ha autoproclamado presidente interino. Sin embargo, en la FMT confían en que la postura se revertirá una vez que ellos se reúnan con Ana Gabriela Guevara.

"Estamos buscando la cita para llevar el caso a la Conade. Cuando tengamos los papeles que nos entreguen los poderes ratificados en los próximos días, buscamos ver a la directora, para presentarle nuestro caso y que cambien su forma de verlo", dijo en conferencia virtual Carlos González, quien fue electo presidente de la Federación en una votación que tuvo lugar la semana pasada.



Tanto González como su nuevo consejo creen que el reconocimiento a Chávez se debió a que la gente de Conade no estaba al tanto de que ese grupo no tiene validez, al no contar con el apoyo de dos terceras partes de las 31 asociaciones activas.

"Si hubiéremos llegado antes que ellos, muy probablemente, ese registro lo tendríamos nosotros. Estábamos en un trámite, ellos buscaron la relación para que se les entregara y Conade confió de buena fe que le estaba llegando el resultado de una asamblea; sin embargo, el tenis se rige a nivel nacional por las leyes civiles”, detalló Enrique Núñez, primer vicepresidente de la FMT.

Los abogados de Mario Chávez han planteado una disputa legal, que será el último recurso si el organismo presidido por Guevara modifica su determinación inicial, porque, en ese caso, Conade, ITF y Codeme entrarían en el mismo canal, y sólo un juez podría ser un contrapeso.

De cualquier manera, en la FMT sentencian: “la Conade no los está avalando, porque ellos no son un juez. Lo que les da es el registro único del deporte, que es para poder bajar los apoyos económicos. En nuestro estatuto dice que es la Codeme la que rige a todas las federaciones. Confiamos, por la forma de ser del gobierno, que va a tomar la legalidad y que esto no se va a ir a un capricho de una o dos personas”.

