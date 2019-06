Escandalosa pelea de padres en juego de beisbol infantil

En el beisbol profesional, no es extraño que se vacíen las bancas provocados por conatos de broncas.

En el beisbol infantil, esto ocurrió pero con los padres de familia que protagonizaron una gresca que fue capturada en video y evidenciada en redes sociales por el bochornoso acto que corrió en el campo de la primaria Westgate de esta ciudad en Estados Unidos.

Cinco hombres fueron citados por las autoridades por conducta desordenada y peleas en público después del tumulto que se suscitó el sábado. La policía pide la ayuda para identificar a más personas que se involucraron en esta pelea que ha llamado la atención de los medios estadounidenses.



"Es una de esas cosas que a la gente le gusta mirar boquiabierta, les gusta. Pero es serio. La gente resultó gravemente herida en esto ", dijo el miércoles el portavoz de la policía de Lakewood, John Romero, a NBC News.

La policía espera más arrestos esta semana

"Sabes, tienes niños de 7 años jugando beisbol y son los padres los que necesitan crecer", dijo Romero.

La competencia entre equipos de niños de 7 años de Lakewood y Bear Creek dio un giro violento alrededor de las 11:54 am hora local cuando aparentemente algunos padres se enfurecieron por un una mala llamada del ampayer.

"Estos padres y entrenadores decidieron enfrentarse entre sí", dijo Romero . “Es muy triste, al comienzo del video, puedes ver a los niños salir corriendo del campo mientras los adultos comienzan a pelearse y pegarse unos a otros".

"Estamos buscando información sobre este combate cuerpo a cuerpo, pero en particular la identidad del sospechoso en la camisa blanca y pantalones cortos verde azulado. Ya se ha citado a varias personas en esta pelea y se reportaron varias lesiones".

A brawl broke out at a children's baseball game near Denver. pic.twitter.com/QfJ1ltnQmn

— USA TODAY (@USATODAY) 19 de junio de 2019