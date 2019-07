El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, salvó dos bolas de partido y venció al suizo Roger Federer en una gran batalla, por 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (3), en la final más larga de la historia de Wimbledon, para ganar este torneo por quinta vez en su carrera, y sumar el segundo de esta categoría este año tras apuntarse el Abierto de Australia en enero.

Djokovic lleva ya 16 títulos del Grand Slam, acercándose a los 18 del español Rafael Nadal, que no obstante, y gracias al triunfo del serbio mantendrá el puesto de número dos del mundo este lunes, con 485 puntos de ventaja sobre Federer.

La carrera triunfal del serbio, campeón el año pasado en el All England Club, continúa en los 'majors' donde ha ganado cuatro de los últimos cinco en los que ha participado. Tras su paso por Wimbledon en el 2018, con victoria ante el surafricano Kevin Anderson, ganó luego el US Open ante el argentino Juan Martín del Potro, y salió campeón ante Nadal en la final del Abierto de Australia en enero.



Unbelievable. Unshakeable. Unstoppable.@DjokerNole wins his fifth #Wimbledon title in an instant classic, defeating Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3) #JoinTheStory pic.twitter.com/S2Mx1yyJ3M

— Wimbledon (@Wimbledon) 14 de julio de 2019