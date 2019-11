Alexa Moreno pide a AMLO y Conade seguir con apoyo al deporte

La administración que se ha autonombrado 'Cuarta Transformación', encabezada por Andrés Manuel López Obrador, entregó su primer Premio Nacional de Deportes.

Palacio Nacional fue el escenario en el que la gimnasta Alexa Moreno fue reconocida como la mejor atleta mexicana del año, luego de su participación en las Copas del Mundo de Doha y Azerbaiyán, que le valieron su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ana Gabriela Guevara, quien atraviesa su primer ciclo al frente de la Conade, fue la primera en tomar el micrófono, para felicitar a los galardonados.

"Una mujer mexicana que representa ese ser indoblegable, Alexa Moreno es una figura histórica para nuestro país", sentenció la exvelocista.

"Hemos logrado hacer lo q no nos imaginamos en este año, con algunas situaciones lógicas de una primer año de administración", añadió, al tiempo que aseguró que los premiados seguirán siendo protagonistas en los Juegos Olímpicos de Tokio. }

Alexa Moreno, principal festejada del día, dijo: "Es un honor estar aquí recibiendo este gran reconocimiento. No es sólo mío sino para todo un equipo que ha estado conmigo a lo largo de este tiempo. Doy gracias a mi familia, a mis papás porque de no ser por ellos no habría empezado a hacer gimnasia. A mí entrenador Alfredo Hueto, que cree en mí más que yo misma".

La atleta también agradeció al presidente y a la Conade. "Quiero pedirles que no claudiquen", solicitó.

Alexa señaló que tiene "la esperanza y el deseo de que tanto los de puestos de autoridad y poder y el pueblo actúen como uno solo para apoyar el talento mexicano".

El presidente de México se sumó a las felicitaciones.

"Nos da mucho gusto participar en esta ceremonia de premiacion. Como lo mencionó Alexa, no es de reconocimiento individual, es el reconocimiento a todos los que hacen posible que los deportistas puedan sobresalir y triunfar.

"(Agradecer) el apoyo que se recibe de organizaciones civiles, porque el gobierno se ha quedado rezagado hasta atrás, muchas veces son las asociaciones civiles las que promueven el deporte, y también promotores, empresarios", reconoció.

Por último, el presidente mencionó que "lo que hace el gobierno es una obligación, lo de apoyar, por cuestiones de salud, porque hacer deporte equivale a la medicina preventiva, si todos hiciéramos deporte nos enfermaríamos menos y se ahorraría presupuesto. Es mejor prevenir que curar", finalizó.

En una ceremonia en la que también estuvo presente Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública y el empresario Carlos Bremer, fueron premiados también:

Diego López - Deporte adaptado

Alfonso Victoria - Entrenador

Cesar Valenzuela - Juez-árbitro

Víctor Tello - Mérito deportivo

Paola Espinosa - Trayectoria deportiva