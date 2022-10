El Apertura 2022 llegó a su etapa final, tras 17 jornadas ya se conocen los partidos para la siguiente fase del torneo. El último cotejo entre León y Xolos de Tijuana definió los cruces para el repechaje.

La parte alta de la tabla también se formó hasta el último día de actividades de la fase regular y los que están directamente en la liguilla esperando rival son: América, Rayados, Santos y Pachuca quienes ocuparon la posición del 1 al 4, respectivamente.

Mientras que para la reclasificación avanzaron ocho equipos, quienes terminaron del 5 al 8 tendrán como ventaja disputar el partido único en su estadio, mientras que del 9 al 12 buscarán su boleto a los cuartos de final de visita.



CLASIFICADOS DIRECTOS:

1) América

2) Rayados

3) Santos

4) Pachuca

REPECHAJE:

- Tigres vs Necaxa

- Toluca vs FC Juárez

- Cruz Azul vs León

- Puebla vs Chivas