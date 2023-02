La Pequeña Lulú quiere recuperar el cinturón supermosca del CMB

Tres meses han pasado desde la noche que Lourdes Juárez perdió el campeonato supermosca del Consejo Mundial de Boxeo contra Asley González, afrenta que ya tiene revancha.

Una cita con el destino que la púgil capitalina aguarda con paciencia, con la mira en “recuperar lo que me quitaron”, advierte la llamada Pequeña Lulú.

“2023 pinta súper”, afirma. “Estamos enfocadas en la revancha, ya tenemos la fecha, será el 25 de marzo. Nunca dejé el gimnasio, hay que prepararse al 100 para traer ese campeonato de vuelta a casa”, añadió.

Volver a Nayarit como retadora no la asusta; su experiencia en este tipo de combates la motiva para volver a ponerse el cinturón verde y oro. “Ya tengo un poco más de idea de cuál es su boxeo [de Asley González] y sobre todo en lo que me equivoqué. Tuve errores, aunque repito que no perdí, y voy a recuperar el cinturón”.

Juárez sentencia que esta vez las condiciones, más allá del lugar de la pelea, serán diferentes. “Ahora, la que se tiene que preocupar es ella, no tengo nada que perder, voy con la visión de recuperar el cinturón, pero sin presión, voy a recuperar lo que me quitaron, tal cual”.