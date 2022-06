Kemonito sueña con luchar antes de retirarse

Convertido en un elemento imprescindible en la lucha libre mexicana, en especial en el Consejo Mundial de Lucha Libre, el popular Kemonito, la mascota preferida de la empresa festejará el próximo domingo su cumpleaños con una festejo en la Arena México.

"La lucha libre me ha dejado mucha alegría y satisfacción pero también muchas lastimaduras, mis rodillas ya andan mal, la nariz, muchas cosas, pero seguimos adelante. Me queda ese gusanito de luchar y si me preparo tal vez todavía pueda hacer una lucha con los Micro Estrellas, pero todo depende de la salud y de cómo responda el físico", comparte.



Una trayectoria en la ha quedado marcado por varios momentos, como su debut al lado del Rayo de Jalisco Jr. "Pero las patadas que me dio el Último Guerrero no las esperaba y me dejó mucho dolor en la cadera, la caída no tanto, porque uno ya sabe caer, pero fue solo tener reposo para seguir aquí. El mejor compañero han sido todos, porque de todos aprendo, estrella o los de abajo. Con el que subo siempre lo hago abierto para aprender".

Sin embargo, Kemonito no se nubla ni pierde el piso. "No soy figura pero soy reconocido, me siento alegre cuando salgo y la gente me echa porras, pero soy uno más de los compañeros en el ring. Ya no es como antes, los golpes duelen más y hay que cuidarse. Los golpes no perdonan, voy a intentar aguantar lo más que se pueda, mientras todavía hay Kemonito para echarle ganas".

No sueña con un festejo ideal, le basta que los aficionados lo acompañen, en especial lo niños. "Que la gente me eche porras es más que suficiente, me siento contento. No quiero que me lloren cuando ya no está, sino que me recuerden con mucha alegría, eso es lo mejor". Su cita con los aficionados arrancará este domingo a las 16 horas, para convivir, tomarse fotos y repartir autógrafos.