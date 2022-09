Julio Urías brilla en histórico triunfo de los Dodgers ante Padres

Aunque abandonó el montículo sin decisión, Julio Urías tuvo otra gran salida con Los Ángeles Dodgers, ahora en el Petco Park frente a los Padres de San Diego. El equipo angelino consiguió su triunfo (1-0) 107 de la temporada, cifra que significó nuevo récord en la historia de la franquicia, a falta de siete partidos para finalizar la campaña regular.

Con solitaria carrera de Mookie Betts, Dodgers se impuso hasta el décimo episodio; sin embargo, fue el lanzado mexicano quien contuvo los batazos de San Diego durante seis entradas de labor. El "Culichi" blanqueó a los Padres en seis innings, en los que permitió seis hits, ponchó a cinco enemigos y otorgó dos pasaportes. La efectividad del zurdo tricolor bajó a 2.17.



Julio Urías, serio candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional, es líder en efectividad y ya suma 17 victorias en la temporada de Las Mayores, sólo debajo de las 20 que posee Wright de los Braves.

"Podrán decir muchas cosas, pero eso no me distrae, me motiva a seguir haciendo lo que me corresponde, ayudar al equipo y conseguir el título, que es lo más importante", declaró el mexicano sobre ser candidato al galardón de la Liga Nacional.