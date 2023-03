Iván Morales pide paciencia a la afición de Cruz Azul: “Los goles llegarán”

Ni se preocupa por la falta de gol, ni le inquieta la renovación de contrato, para Iván Morales, la entrega, el trabajo diario y el compromiso, son las claves para revertir la mala situación por la que atraviesa.

En los últimos meses, el ‘Tanque’ Morales se la ha pasado trabajando en lo físico y lo metal. Siguiendo una dieta estricta, misma que ya dio resultado y hoy ya cuenta con 10 kilos menos en la grasa corporal.

“Trabajando lo mental y lo físico, con ganas de hacerlo bien. Llegue a Cruz Azul por algo y tengo que demostrarlo. Este año no se me ha dado la oportunidad y espero demostrarlo en lo que viene”, señaló el chileno en conferencia de prensa.

LEE TAMBIÉN: Ricardo Ferretti manda un consejo a Rafa Puente para tener éxito como técnico



Fue el legado 30 de julio del 2022 ante Necaxa, en la jornada 6 del Apertura 2022, cuando marcó su primero y último gol con La Máquina y a pesar de eso confía en que los goles llegarán.

“Los goles van a venir que es lo que espera la afición, yo, el club, el equipo. La verdad es que eso no me hace mucho ruido. Llegará en su momento cuando termine el torneo, pero estoy súper tranquilo”.

Y agregó: “Estoy en una competencia sana. Somos cuatro nueves más los que juegan por fuera. Yo estoy luchando físicamente y mentalmente para estar en disposición del cuerpo técnico y hacer las cosas bien y demostrarle a la afición”.

Ivan Morales tiene 27 partidos con los Celestes y el este Clausura 2023, ha disputado 95 minutos en 5 partidos. Firmó un contrato por 3 años y a pesar de qué hay rumores que apuntan a que saldría del equipo, el chileno se siente tranquilo y seguro de su continuidad.

“No estoy pensando si me queda contrato o si tendré otra oportunidad o no. Yo estoy trabajando al cien por ciento, no me queda de otra y demostrar lo que soy”.

“Como jugador tenemos que entregarnos al 100 por ciento. Tenemos que trabajar al cien y es lo que estamos buscando día a día en los entrenamientos, para llenarle el ojo al él (Ricardo Ferretti)”, puntualizó el ex de Colo Colo.