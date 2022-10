Checo Pérez y Max Verstappen se encuentran disfrutando de su estancia en México, ambos pilotos se preparan para correr este domingo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los más recientes ganadores del Campeonato de Constructores, compartieron un momento divertido realizando el reto viral 'Tortilla Slap Challenge'.



Mediante un vídeo compartido por la cuenta oficial de la escudería, ambos sonríen en el reto que consistió en darle una 'cachetada' al otro con una tortilla, mientras mantenían en su boca un poco de agua e intentaban no escupirla.



Try not to laugh... level #MexicoGP pic.twitter.com/TBUbJ8ewAj

