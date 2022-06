Golfista Linn Grant, primera mujer en la historia en ganar un torneo europeo masculino

La sueca Linn Grant de 22 años arrasó con un campo de golfistas masculinos y femeninos, en el evento mixto escandinavo el domingo, ganando por nueve golpes después de un 64, con ocho bajo par, en la ronda final en Halmstad Golf Club.

Sorprendentemente, terminó 14 golpes por delante de la siguiente mejor mujer, Gabriella Cowley, quien se ubicó empatada en el puesto 15. “Sólo espero que la gente reconozca más el golf femenino ahora”, dijo Grant, “que más patrocinadores vayan al Ladies European Tour que al circuito masculino, y espero que esto impulse el juego femenino un poco más”.

Grant comenzó el día con una ventaja de dos golpes y aumentó constantemente su ventaja al hacer birdie en cinco de sus primeros seis hoyos, demostrando el temperamento tranquilo y brillante que ha mostrado durante toda la semana en el sur de Suecia.



Primero tomó una ventaja de nueve golpes después de tocar para birdie en el hoyo 11 par 5 y la recuperó con su octavo y último birdie de la ronda en otro par 5, el 14. Completó un fin de semana sin bogeys durante la semana de su vida golfística.

Es la segunda puesta en escena de un torneo que comenzó con 78 hombres y 78 mujeres en el campo, jugando el mismo campo, aunque en diferentes tees, por un premio y un trofeo. Grant dijo que su objetivo principal esta semana era vencer a los hombres. “Eso fue lo más importante: durante toda la semana, sentí que eran las chicas contra los chicos”, dijo.

El abuelo de Grant, James, era un profesional de golf escocés que emigró de Inverness, en el norte de Escocia a Helsingborg, en Suecia. Su padre, John, también jugó en el Tour de golf sueco y tiene siete victorias en el Tour senior sueco.



