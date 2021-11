Xavi no piensa en dirigir al Barcelona, está concentrado con el Al Sadd

El entrenador del Al-Sadd, Xavi Hernández, señalado como próximo entrenador del Barcelona en sustitución del neerlandés Ronald Koeman, declaró este jueves que está centrado en su trabajo al frente del equipo catarí y que no puede decir nada más.

"Actualmente estoy centrado en mi trabajo con el Al Sadd y no puedo hablar de nada más", se limitó a decir Xavi al ser preguntado por su posible salida con rumbo a Barcelona.



El técnico hizo estas declaraciones durante su comparecencia ante los medios ante el partido contra el Al-Ahli en la octava jornada de la QNB Stars League, que se disputará el sábado en el estadio Thani bin Jassim.

Koeman fue destituido tras la derrota encajada por el equipo el miércoles en el estadio del Rayo Vallecano con un gol del colombiano Radamel Falcao (1-0). De momento se ha hecho cargo del equipo, de manera interina, Sergi Barjuan, que este jueves por la tarde dirigió su primer entrenamiento.



Xavi:

- We cannot relax, we hope to continue unbeaten at the top

- I am focused on my work with Al-Sadd and I won't talk about anything else

