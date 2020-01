Tena no descarta fichaje para reemplazar a Víctor Guzmán

La baja de Víctor Guzmán causa en Chivas una vacante y a pesar de que el plantel luce muy fuerte, el estratega rojiblanco no descarta una nueva incorporación para el actual torneo.

“Seguimos teniendo un plantel muy fuerte y competitivo, nunca se cierra la puerta, nunca se sabe si hay alguna sorpresa, todavía hay hasta el 31 de enero, pero el plantel quedó fuerte. Si teníamos muchos planes, muchos esquemas contando con el, pero lamentablemente se da esto, pero seguimos teniendo un plantel muy fuerte”.

Luis Fernando Tena no pedirá más jugadores, pero tampoco cierra las puertas a una decisión directiva sobre traer un nuevo jugador al Rebaño.

“Yo no voy a pedir más jugadores, así estamos bien. Yo no cierro las puertas a alguna sorpresa, tenemos hasta el 31 de enero, pero así estamos bien, no voy a pedir más. No me cambian los planes, tenemos un gran plantel, tenemos buenos jugadores, por supuesto nos hubiera encantado seguir con el, estábamos felices con su contratación y ahora debemos adaptarnos a la situación”.

TENA APLAUDE LA DECISIÓN DE "CHICHARITO"

Todo parece indicar que Javier Hernández pondrá fin a su carrera en Europa para emigrar a la MLS, convirtiéndose en uno de los fichajes más importantes del LA Galaxy en los últimos años. Dicha decisión, la aplaude el estratega del Rebaño, Luis Fernando Tena, admitiendo que su elección es buena.

“Nosotros estamos con el plantel bien, completo, obviamente Chicharito es un histórico y siempre tendrá las puertas abiertas de esta institución, creo que toma una buena elección, tiene 31 años y debe pensar en eso. Ya hizo en Europa lo que tenía que hacer, con grandes equipos y eso lo hacen muchos jugadores en el mundo, yendo a Qatar, Arabia, China. Hace bien en ir a la MLS y pensar en su futuro”.

Así mismo, Luis Fernando Tena espera que algún día “Chicharito” regrese a Chivas. “El hace bien, los jugadores hacen eso, lo hizo Xavi, Iniesta, Zlatan, pasan los 30 años y Javier hizo lo que tenia que hacer. Es joven, tiene 31 años, ojala algún día llegue por acá. Además siempre ha sido muy profesional, le faltan muchos años de carrera”.