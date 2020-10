La Serie A de Italia ha dado la orden de que el juego Juventus-Napoli se lleve a cabo, a pesar de que el cuadro azurri no viajó a Turín por tener varios casos de Covid-19 entre sus filas y por haber jugado la semana anterior contra el Genoa que reportó varios contagiados.

En un comunicado la máxima dirigencia italiana comunicó que los dichos del Nápoli no son suficientes para cancelar el juego y que si no viajó fue por decisión propia, no por impedimento de las autoridades.

La Juventus anunció desde ayer mismo que se presentará en el campo para jugar el partido, y Nápoli, si no lo hace, perderá el juego y caerá una fuerte sanción.

"En relación a la comunicación formal recibida del SS Napoli Calcio , la Serie A aclara que el sistema de normas vigente debe garantizar la máxima protección de la salud de las personas involucradas, igualdad de trato entre los diferentes clubes, así como el respeto de los principios de la lealtad deportiva. En cuanto al fondo, debe recordarse que la nota de la Campania ASL se limitaba a notificar la disposición ordinaria de aislamiento fiduciario contra los contactos cercanos del jugador Zielinski. En el presente caso, en cambio, el Protocolo de la FIGC consensuado con la CTS e integrado por la Circular del Ministerio de Salud del pasado 18 de junio, que reconoce la opinión de la CTS n. 1220 del 12 de junio de 2020, que no se tuvo en cuenta ni siquiera en el correo electrónico del subjefe de la oficina del presidente de la región de Campania ".

"Esta regulación estatal especial, aplicable a la situación del Napoli que tiene dos jugadores positivos a covid-19, es la misma que se utilizó en varias ocasiones durante la temporada para permitir, meramente a modo de ejemplo, que Turín se enfrente al Atalanta. , Milán para ir a Crotone o Genoa para jugar en San Paolo, y hoy en Atalanta para salir al campo contra Cagliari. El protocolo prevé unas reglas determinadas e inderogables, que permiten la disputa de partidos de liga incluso en caso de resultado positivo, alineando a los jugadores que dieron negativo en las pruebas realizadas e informadas dentro del tiempo previsto por las autoridades sanitarias. El Consejo de la Liga también ha aprobado un reglamento preciso que se adoptará en caso de positividad múltiple que pueda conducir al aplazamiento de los partidos solo si se dan ciertas condiciones que, por el momento, no se aplican al caso de Nápoles, y no hay disposiciones de las Autoridades del Estado o locales que impiden el desarrollo regular del partido. Por tanto, la "razón fundamental" del protocolo sigue siendo la de permitir que se jueguen todos los partidos y, en consecuencia, la conclusión regular de la Serie A TIM".