Selección Mexicana: Jornada 11 del Clausura 2020 se sacrificaría por la Sub 23

La prioridad en Selecciones Nacionales es más que clara, la tiene la Sub 23 que tiene que clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de ahí, pensar en la medalla de oro. Pero para el paso 2, hay que empezar dando el 1.

Lo primero es formar al equipo más competitivo para encarar el torneo preolímpico que se llevará a cabo en Guadalajara del 20 de marzo al 1 de abril. El plan es el siguiente para la Selección Mexicana Sub 23.

El equipo nacional que formará Jaime Lozano se tienen pensado, se reunirá al término de la Jornada 10 del Clausura 2020, el domingo 15 de marzo, y a pesar de que la Fecha FIFA comienza hasta el lunes 23, se pelea porque los clubes cedan a sus futbolistas y no se juegue con ellos la Fecha 11 que se jugará del 20 al 22.

Esa Jornada tiene los siguientes partidos:

Morelia-Atlético de San Luis

Puebla-Cruz Azul

Monterrey-Santos

América-León

Pachuca-Toluca

Necaxa-Tigres

Pumas-Tijuana

Querétaro-Guadalajara

F.C. Juárez-Atlas

Así Jaime Lozano tendrá por lo menos una semana para armar su equipo, el tiempo puede ser poco, pero lo compensa con los microciclos que ha realizado en las últimas semanas.

IGUALDAD

En lo concerniente a la negativa de algunos clubes a no ceder a sus futbolistas a la Selección Mexicana Sub 23, parece que todo está arreglado, lo único que se ha pedido es que sean tratados con igualdad, que no se abuse de un equipo, y no se toque a otro.

De todas las miniconcentraciones a las que ha convocado Jaime Lozano, en las últimas semanas, Chivas es el equipo que más jugadores llamados tiene con siete.