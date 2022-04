La Selección Mexicana cerró su participación en el Octagonal final de la Concacaf con seis partidos sin derrota, esto le permitió escalar tres posiciones en el ranking de la FIFA, justo la antes del sorteo para la Copa del Mundo en Qatar.

El Tricolor aseguró su presencia en el Mundial, finalizando en la segunda posición de las eliminatorias, sólo por detrás de la sorprendente Canadá, misma selección que le propinó su última derrota el ya lejano 16 de noviembre.



México llegará al sorteo en Qatar como la novena mejor selección del mundo, y aunque no le alcanza para ser cabeza de serie, se posiciona como la mejor selección de la zona.

Después de varios años con Bélgica en el lugar 1, Brasil vuelve a recuperar el trono y se convierte en la mejor selección del mundo según el ranking.

Brazil are No1!

A Seleção return to top spot for the first time since 2017 #FIFARanking pic.twitter.com/4A6QipxDlP

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2022