Querétaro: Expromotores como directivos no daña imagen del equipo

En Querétaro aseguraron que contar con expromotores como directivos no afecta el prestigio, a pesar de la nueva adquisición de la franquicia.

“La realidad es que no daña la imagen. Los inversionistas han cumplido cabalmente con los reglamentos de la FIFA. Ellos [Greg Taylor y Manuel Velarde] llevan alrededor de dos años sin operaciones con jugadores, no veo daño alguno en la imagen del equipo”, Gabriel Solares, presidente operativo de Gallos Blancos.

Solares y Velarde (presidente deportivo) reconocieron que llevaban apenas 24 horas en la ciudad y se presentaron como las cabezas en la nueva era del club queretano.

“Los empresarios no son propietarios del equipo, los verdaderos dueños son los aficionados. No vemos a los Gallos fuera de Querétaro, los colores no se cambian”, subrayó el presidente operativo.

Un grupo de inversionistas, conectados con el Atlante, adquirió al equipo queretano, que era propiedad de Grupo Caliente.



A pesar de confirmar a Alex Diego, entonces entrenador de los Potros en Cancún, ambos directivos negaron relaciones con el equipo azulgrana.

“A pesar de muchos de los socios también es del Atlante, son proyectos diferentes”, subrayó Solares, quien dijo tener “la responsabilidad de contar con la certificación”.