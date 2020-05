Pumas da su postura por una posible salida de Alan Mozo a Europa

El presidente deportivo de Pumas, Jesús Ramírez, externó su alegría ante los rumores que colocan al defensa mexicano Alan Mozo en el futbol de Europa, ya que considera que enaltece el trabajo de la cantera universitaria.

“Es rumor porque no he tenido contacto con ningún directivo de ningún club, pero bueno, si realmente es verdadero esto pues me da gusto, porque la filosofía del club desde hace muchos años ha sido esta de formar y, con el tiempo, tener que migrar”, comentó a MarcaClaro.



Respecto de la contratación de un posible sustituto, en el caso de que se concretara la venta de Mozo, Ramírez aseguró que buscarían en sus fuerzas básicas.

Y aunque admitió que el incorporar a alguien externo también podría ser opción, tendrían que hacer cálculos por la crisis que azotará a los equipos de la Liga MX tras el Covid-19.

“Hay que ver las posibilidades, sobre todo por el impacto económico que generan estas fechas que no se jugaron, obviamente tendrán un impacto tremendo”, culminó para un portal deportivo mexicano.

