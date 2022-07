No es la primera vez que un fanático persigue a un famoso a tal punto de tornar la situación incómoda. Esta vez le sucedió a Josep Guardiola, el entrenador del Manchester City.

En un video que se ha vuelto popular en las redes sociales, se puede ver el momento en que un aficionado que iba en su bicicleta en las calles de Manchester, reconoce a Guardiola, quien se movilizaba igual.



Después, el aficionado comenzó a gritarle en la distancia “¡Oye, Pep, déjame tomarme una foto! ¡Sólo quiero una foto!”, mientras persiguió al entrenador, que al mismo tiempo aceleró su ritmo.

La situación se extendió por unos segundos hasta que el seguidor alcanzó a Pep y el entrenador, sin decir una palabra y con una cara que demostró incomodidad, se acercó a la persona y parece que optó por entregarle su bicicleta.

"Me siento avergonzado por cómo los blancos han tratado a los negros en los últimos 400 años",

declaraba Pep Guardiola en junio de 2020.https://t.co/TopCueXpGu

Un hombre le reconoce y lo que le pide es una foto.

Guardiola le responde, Llévatela, pero no me hagas nada ! pic.twitter.com/B37SVhBeVf

