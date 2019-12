Los siete equipos que participarán en el Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2019 confirmaron sus plantillas oficiales de 23 jugadores con las que disputarán el torneo.

Entre las listas de los clubes se encuentran grandes nombres del futbol internacional como Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, estrellas del Liverpool.

Por su parte, el representante de la Concacaf serán los Rayados del Monterrey. El equipo de la Liga MX viaja a Qatar tras conseguir su pase a la final del Apertura 2019, la cual disputará regresando de su competición en el Mundial de Clubes.

El 11 de diciembre, el torneo se pondrá en marcha en el Estadio Jassim Bin Hamad con el duelo entre Hienghène Sport y Al Sadd.

Two days until the #ClubWC kicks off

Which team will be crowned champions?

What’s your prediction? pic.twitter.com/RseOAd1sOB

— Road to 2022 (@roadto2022) December 9, 2019