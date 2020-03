Comenzó la temporada de la MLS y lo más destacado de esta primera jornada fue el debut de algunos mexicanos en este liga, incluso algunos tuvieron una actuación destacada, misma que los llevó a ser elegidos en el once ideal de la primera fecha.

Los jugadores que debutaron en la Major League Soccer fueron Oswaldo Alanís con el San José Earthquakes, Javier ‘Chicharito’ Hernández con el LA Galaxy, Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami, conjunto que también tuvo su primera aparición en la máxima categoría del futbol estadounidense.

