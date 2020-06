Inglaterra se enfrentaba a Alemania en los cuartos de final del Mundial de México 70.

La revancha por la final de Inglaterra 66; pero en la alineación de los ingleses no estaba Gordon Banks.

El mejor portero del mundo, había caído presa de la Venganza de Moctezuma. Después de terminar la primera fase, los británicos tuvieron día libre.

Los jugadores estaban advertidos: no podían comer nada fuera del hotel, no beber agua (habían traído la propia), pero había carta abierta para tomar cerveza: “No puedo recordar si la botella que me sirvieron se abrió en mi presencia o no”, escribió el portero en su autobiografía…

Al anochecer sufrió diarrea. escalofríos, fiebre, dolores de estómago. No podía jugar.

Ganaba Inglaterra 2-0. Alemania empató y se fueron a tiempo extra. Ahí, en el minuto 108, vino un centro que Peter Bonetti portero suplente inglés dejó pasar, pensó que la pelota se iría, pero vino un recentro que lo techó y no vio la llegada de Gerd Müller, quien anotó el gol del pase alemán.

Ahí todos se preguntaron ¿Dónde estaba Gordon Banks?

