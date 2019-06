FACTOR DECISIVO

Daniel Blumrosen Juárez

¿Raúl Jiménez, qué? ¡Guillermo Ochoa!

Antes de que iniciara la Copa Oro, se habló mucho de lo importante que debían ser hombres como Raúl Jiménez, Andrés Guardado y hasta Rodolfo Pizarro, pero varios olvidaron al genuino líder que tiene esta Selección Mexicana: Guillermo Ochoa. Anoche, el guardameta demostró que él es quien puede marcar diferencia y dar el título.

LA VENTANA DE VENTIMILLA

Tania Ventimilla

Por confiados, se sufrió demasiado

México sufrió de más, debió resolver mucho antes. Llegó confiado y Costa Rica aprovechó. El penalti en contra de México fue mal marcado, pero no es pretexto. Imperdonable lo de Raúl Jiménez, quien no concreta cuando debe y no puede ser el que falle el primer cobro. El hombre al que se debe agradecer y enaltecer es Guillermo Ochoa.

AQUÍ ESTÁ EL MAGAZO

Gerardo Melín

El sufrimiento fortalecerá al grupo

Demasiado sufrimiento de México para alcanzar las semifinales; normal, se encontró con un rival que lo puso a prueba y le compitió hasta el final.

La Selección Nacional sale fortalecida de esta etapa para pasarle por encima a Haití, instalarse en la final y levantar el título, que es la única obligación que tiene el equipo de Gerardo Martino.

TERRENO DE JUEGO

Álvaro López Sordo

La clasificación es muy merecida

Fue un clásico en toda la extensión de la palabra. Por momentos, muy cerrado; en otros, eléctrico, y por supuesto que esos pequeños instantes de drama no podían faltar. México y Costa Rica cumplieron, al jugar siempre con intensidad. Una vez más, Ochoa fue determinante, tanto en los 120 minutos como en la tanda de penaltis.

BLANCO DE CRÍTICAS

Alejandro Blanco​​​​​​​

Primer gran susto para Martino​​​​​​​

​​​​​​​El árbitro panameño John Pitti se equivoca con un penalti inexistente en favor de Costa Rica y —a partir de ahí— México se descontroló, a pesar de tener más la pelota y dominar el encuentro, pero los costarricenses con poco futbol, mucho corazón y esfuerzo hicieron sufrir por primera vez al Tricolor en la era de Gerardo Martino.

¡PARA QUÉ BEAS!

Enrique Beas

México, el papá de Costa Rica

Y sigue la paternidad mexicana sobre Costa Rica. Mucho que analizar con más calma, porque parece repetitivo el equipo en momentos de presión. Pero la catarsis en los penaltis le sumará mucho y al mismo Tata. 120 minutos de buen futbol. Contra Haití será más noble el juego. Pero Martino se lleva el primer susto real.

CONDENANDO LÍNEAS​​​​​​​

Gustavo Calderón

Guillermo Ochoa mostró su valía​​​​​​​

Pese a las críticas que ha llegado a haber en su contra, Guillermo Ochoa volvió a demostrar que es uno de los mejores porteros mexicanos en la historia. Además de atajarle el penalti definitivo a Keysher Fuller, realizó una extraordinaria atajada durante el tiempo extra a Jonathan McDonald, que permitió mantenerse con vida.

GAFETE INTERNACIONAL​​​​​​​

Gilberto Alcalá

Guillermo Ochoa fue el héroe

Fue un encuentro bastante interesante, los dos equipos se brindaron. Durante los 120 minutos y los penaltis, Guillermo Ochoa fue el héroe del equipo mexicano, pero está para eso. Es uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano y anoche se reivindicó con la gente, haciendo bastante bien las cosas. El equipo mexicano debe llegar a la final.

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram