A pesar del mal torneo que lleva a cabo, Pablo Guede, técnico del Tijuana, aún piensa en la Liguilla. Claro, pasando por el repechaje. “Creo que está en nuestras manos alcanzar los lugares para intentar ir por la Liguilla. Depende de nosotros no tenemos que esperar que nadie pierda para clasificar y eso me tiene tranquilo”, dijo al término del juego donde su equipo fue derrotado 2-0 por Santos Laguna.

Guede de nueva cuenta quiso quitar de en medio la crisis de Covid-19 que azotó al equipo. “No hay pretextos de nada, ni los viajes, ni la cancha, ni nada; todo eso son excusas, no podemos tener ese rendimiento de local y estos resultados de visitante. No sé si es psicológico, la verdad es que aún no doy en el clavo con qué nos sucede, pero ante la adversidad no nos queda más que cambiar, porque necesitamos sacar puntos fuera de casa si queremos alcanzar a competir por entrar a la Liguilla”.

Puedes leer: "Santos consigue su tercer triunfo consecutivo tras vencer a Xolos"

Sobre el juego comentó: “Pudimos haber dado más porque era el partido para rebelarnos de visitante y hacer un salto de calidad, pero no fuimos capaces de lograrlo. No pudimos ser sólidos atrás para aguantar su ofensiva y en las contras tampoco pudimos ser efectivos a pesar de que lo habíamos trabajado”.

Para los siguientes juegos: “Debemos defender mejor y atacar mejor, sobre todo de visitante, porque de local lo hacemos, pero fuera de casa no nos salen las cosas; nos meten gol y no tenemos reacción porque no generamos las ocasiones que sí generamos en casa”.