En Orizaba no habrá una feliz Navidad ni un próspero Año Nuevo.

Los integrantes del hasta hace una semanas equipo Orizaba, perteneciente a la Liga Premier Serie A, en vez de estar pensando en regalos y felicitaciones, están preocupados por conseguir trabajo, por saber cómo financiarán el fin de año.

Sí, el club fue desafiliado junto con el Veracruz, por pertenecer a Fidel Kuri, desde hace dos semanas, otro personaje “non grato” del futbol mexicano.

Desde hace una semana, sus jugadores, alrededor de 28, se han desperdigado por distintos rumbos; los miembros del cuerpo técnico, otros siete, están en busca de dónde laborar a partir del 2020, todo porque “la Liga o la Federación nos quitó nuestra fuente de trabajo, no pensó en los jugadores y en los trabajadores que estaban detrás, sólo decidió desafiliar y ya”, comenta para EL UNIVERSAL Deportes Leoncio Huerta, quien era el director técnico del equipo que si bien se llamaba Orizaba, jugaba en el Luis “Pirata” Fuente, enclavado en el puerto de Veracruz.

-¿Qué ha pasado desde que desafiliaron al equipo?

“No mucho, no hay novedades. Lo único es que aquí todo el mundo se está movimiento buscando opciones… Al final terminamos pagando nosotros los platos rotos, es bien complicado buscar trabajo a esta alturas”.

-¿Ya es oficial su desafiliación?

“Sí. Estoy enterado que llegó un comunicado donde dicen que estamos fuera de la competencia. No sé si en Tercera (con el Albinegros) haya pasado lo mismo, el pasado 7 de diciembre los dejaron plantados, no se notificó de parte de la Liga, no llegó un comunicado oficial y al juego no llegaron ni los árbitros ni el rival, fue muy feo para todos, para los chavos… Se han equivocado en las formas, no cuadran”.

Lo importante ahora es saber qué va a pasar con los 28 futbolistas registrados, “son chavos que ya no van a poder cumplir su sueño, se los truncaron”.

¿Pero no les molestaba la falta de pago?

“Te puedo decir que sabíamos que no nos íbamos a hacer ricos jugando aquí, muchos estábamos por la oportunidad de dirigir, de jugar, y eso nadie vio. Los que nos están quitando son las esperanzas de los chicos, todo su trabajo de tantos años. Llevo siete años en el club, vi a chavos subir de tercera a segunda… Qué mal, no hay ayuda, no hay nada para seguir jugando. Había, hay mucha calidad aquí”.

Parece que el dinero no era el problema, por lo menos no en Orizaba. “No puedo negar que es complicado pagar las cuentas, pero el club siempre tiene problemas de dinero. De los últimos años, este fue donde la cosa lució verdaderamente complicada, porque antes, aunque se retrasaran, no nos quedaron a deber ni un peso… Hoy la única indicación es meter controversia para ser libres y poder buscar algo en otro lado… Sí, la Navidad no va a ser nada sencilla, estamos perdiendo el trabajo, teníamos contrato hasta mayo… Uno hace planes teniendo en cuenta ese dinero y te lo cortan de repente”.

También puedes leer: Conade entrega estímulos donde se adeudan sueldos de entrenadores

Con Fidel Kuri no han tenido comunicación, “es normal”, antes tampoco la tenían: “Somos filial, nos manejamos aparte de Veracruz. Tenemos un gerente, socios, todas las platicas son con ellos. LA situación con la FMF nos la va platicando o nos la platicaba el gerente. Lo único es que nos facilitaron los recibos de pago para poder comprobar y hacer el tramite…”.

Algunos han metido controversias con la esperanza de tener algo de dinero, “pero antes que nosotros están los de la Sub 17, Sub 20… A ver para cuándo nos toca”.

Echar la culpa, señalar a alguien, es lo de menos: “No se sabe a quién echarle la culpa. Pero, las formas.... Lo que se pelea es que me quitan el trabajo, y no me corrió mi patrón, se rescinde el contrato, llega un comunicado y nos quedamos sin trabajo, me quitan la oportunidad de demostrar. Ahora eso es lo que más duele. Sí, la verdad es que no será una buena Navidad”