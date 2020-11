Después de casi 12 años la reclasificación apareció con los últimos invitados a la Liguilla del Guardianes 2020. Tigres, Chivas, Pachuca y Puebla, ganaron sus respectivos compromisos, y ahora con motivación y ritmo futbolístico, buscan ser el cuarto equipo en coronarse llegando desde el repechaje.

Los Tuzos y el Rebaño ya lo consiguieron una vez en su historia, y eso puede ser motivación extra de cara al duelo frente a Pumas y América respectivamente.

Con el regreso de la repesca, llega la duda ¿qué equipos fueron beneficiados? ¿Los que ganaron repechaje y retomaron el ritmo de juego más rápido después de la fecha FIFA de noviembre? o ¿los clasificados de forma directa que dosificaron su trabajo estos días preparando su aparición en los Cuartos de Final?.

Hablamos con tres jugadores que fueron campeones llegando desde el repechaje sobre las ventajas y desventajas que tienen los ocho equipos que buscarán el título del futbol mexicano.

Los Tuzos del Pachuca, dirigidos por Javier Aguirre en 1999 fueron el primer equipo que levantó el título llegando desde la instancia de la reclasificación y Manuel Vidrio, pieza fundamental en el cuadro hidalguense confiesa que cualquier pestañeo puede llevar a la derrota a los "llamados favoritos" en la Fiesta Grande, centrando el tema en la mentalidad, pues con la pausa de las semanas anteriores, los equipos que ganaron la repesca llegarán embalados a los Cuartos de Final.

“En la liguilla, cualquier pestañeo, cualquier exceso de confianza te puede llevar a la derrota y más en un torneo atípico como este (Guardianes 2020), la mentalidad es importante, los clasificados de forma directa son los más perjudicados porque traen un ritmo de juego, el parón FIFA y la reclasificación les perjudica a los cuatro, porque a los otros equipos les ayuda, ganaron y van a llegar embalados”, comentó Manuel Vidrio.

LEER MÁS: AMLO encabezó entrega del Premio Nacional de Deportes 2020

En el Invierno 2000, Monarcas Morelia consiguió su primer y único título en su historia, perjudicado por el formato de grupos que se manejaba en aquella época, Morelia a pesar de ser quinto lugar de la tabla general tuvo que jugar la reclasificación al ser tercer lugar de su sector, aún así los michoacanos supieron aprovechar el momento para golear a Irapuato en el repechaje y comenzar el camino que los llevó al título frente a los Diablos Rojos del Toluca en el Nemesio Diez. Para José Antonio "Tato" Noriega, no fue fácil y aunque la repesca te da ritmo futbolístico y confianza, no es lo mejor antes de una fase final como la Liguilla.

"Habíamos hecho un buen torneo, el repechaje tiene esa ligera ventaja de ponerte en ritmo antes que a otros, eso nos ayudó en ese momento, goleamos, te da confianza, de ahí nos seguimos hasta la final, aunque ahora hay que analizar que hubo fecha FIFA, yo creo que no está mal para los equipos que no jugaron repechaje la pausa, para los seleccionados que tienen no es drástico, podría ser que el que jugó repechaje teniendo seleccionados esté apretado, hay muchas variables en el camino, tienen que ver más con el futbol y quién es el mejor equipo", puntualizó el exfutbolista de Monarcas.

El último conjunto que consiguió la hazaña de ser campeón de esta forma, fue el Guadalajara en el 2006. El líder y capitán de ese equipo, Oswaldo Sánchez aseguró que el ganar en la reclasificación puede darte la confianza para sorprender a cualquier equipo en una siguiente instancia, tal como ellos supieron aprovechar en aquel torneo que culminaron con un campeonato frente a Toluca en el Nemesio Diez,

“En este formato llega a ser campeón el equipo que se concentra más, el que no se equivoca y se une como grupo, los que llegan de repechaje, llegan embalados, con más confianza y pueden sorprender a cualquier equipo, así lo hicimos en 2006, luchamos, nos fajamos desde el repechaje y se consiguió el título”, cuenta el exportero del Rebaño Sagrado.

Ahora serán 4 equipos (Tigres, Chivas, Pachuca y Puebla) los que buscarán levantar el trofeo de campeón llegando desde la ronda de repesca y emular a los Tuzos dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre (1999), al Monarcas Morelia de Luis Fernando Tena (2000) o a Chivas de José Manuel "Chepo" de la Torre (2006).