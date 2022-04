Liga MX: Barra de las Chivas lanza amenaza a directiva y jugadores

La situación de las Chivas es crítica. Desde la salida de Matías Almeyda y el título que conquistaron en 2017, el Guadalajara dejó de ser un equipo protagonista.

Cinco directos técnicos han intentado devolver la grandeza a las Chivas, pero todos han fallado en el intento. José Cardozo, Tomás Boy (QEPD), Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich y Marcelo Michel Leaño. Todos un fracaso.

Esta situación ya generó un hartazgo en la afición rojiblanca y ayer, después de caer (1-3) ante Rayados en el estadio Akron, demostraron su enfado en las tribunas.



Es tanta su molestia, que ni la destitución de Marcelo Michel Leaño ha podido calmar a los seguidores rojiblancos. Algunos, ya hasta convocaron a protestar contra los jugadores y la directiva que encabeza Amaury Vergara.

“Leaño no es el único problema en Chivas, sería absurdo pensar que sin Leaño todo va estar bien. Mañana nos vemos a las 9:00 AM en el hotel de concentración "The Westin", a un costado de Expo Guadalajara. Queremos que Amaury, Peláez y los jugadores den la cara a su afición”, fue el mensaje de la Barra Irreverente mediante redes sociales.



Chivas vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver?

El Guadalajara visita este sábado al Cruz Azul, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Ya sin Marcelo Michel Leaño, el Rebaño buscará su cuarta victoria en 14 juegos y recuperar puntos para meterse al repechaje del certamen.

Sin embargo, enfrentará a un Cruz Azul sediento de revancha, luego de ser eliminado en semifinales de la Concachampions frente a los Pumas.