Fuerza Guerrera quiere retirarse en la función de 'Homenaje a dos Leyendas'

Si algo positivo le ha dejado la contingencia provocada por la pandemia de Covid-19 al luchador Fuerza Guerrera, es que la decisión de iniciar el camino hacia el retiro es la adecuada en su futuro cercano.

Ya son varios meses sin el contacto con el mundo que durante más de cuarenta años lo ha acaparado, tiempo suficiente para empezar a romper con lazos que parecían intocables.

“Esta pausa me ha servido para entender que mi retiro es efectivo, al principio me arrepentí un poco (de anunciarlo), ahora he reafirmado mi sentir por el retiro.

Siento que el tiempo perdido se va a compensar, pero no se va a retrasar por mucho tiempo, así que posiblemente me vaya en marzo del 2021, ojalá que en la función de ‘Homenaje a Dos Leyendas’, es lo que quiero”, compartió el luchador rudo.



Su lista de rivales no es tan grande, es más, podría reducirse a un nombre: Atlantis. “Él es el icono triunfador de máscaras en la Arena México, pero después sigo yo, tengo cinco máscaras ganadas en ese cuadrilátero.

Así que me ilusiona hacer una lucha contra Atlantis, en otra época quedó inconclusa esa posibilidad por una lesión mía, ahora no es algo que dependa de mi. A mi me gustaría irme con mi máscara, pero si hay una propuesta adecuada, sería la culminación perfecta para mi carrera profesional”.

Y es que, reitera, ya está listo para irse. “Sé que el luchador mexicano no está preparado para el retiro, y no solo en lo económico, sino en lo mental, eso es más triste y doloroso que lo económico. Puedes retirarte con un buen soporte material, pero vas a extrañar todo lo demás. Voy a extrañar estar arriba de un ring, pero he descubierto que hay otras formas de vida, tu familia, por ejemplo, y no depender tanto de la pasión por la lucha libre. Ya estoy preparado para dar este paso tan drástico”.

Fuerza Guerrera cuenta entre sus grandes trofeos como profesional las máscaras de Rocky Star y el Gallo Tapado, este último fue su maestro en el deporte de los costalazos, y lo hizo volver del retiro para desenmascararlo en marzo de 1991. Ha portado campeonatos nacionales y mundiales, tanto individuales, como de parejas y tercias.

LEER MÁS: El Apertura 2020 cambiará de nombre en la Liga MX