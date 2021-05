Con el objetivo de que los clubes y patrocinadores recuperen un poco del capital perdido durante por la pandemia del Covid-19, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, presentó el nuevo torneo de la eLigaMX 2021, un torneo del videojuego FIFA 21, en el cual participarán los 18 clubes de la Primera División y donde los equipos contarán con gamers (jugadores) profesionales para representarlos.

El torneo contará con tres grupos de seis equipos cada uno, en el cual clasificarán los dos primeros lugares. Los terceros lugares de cada sector jugarán un repechaje para que queden los otros dos clasificados.

Lee también: Canelo Álvarez presume lujosa pijama en su llegada a Texas

Con los ocho clubes clasificados, el torneo se jugará a eliminación directa -juegos de ida y vuelta-, hasta llegar a la final, la cual se disputará el 30 de mayo.

No habrá premio económico. El triunfador ganará el pase al torneo de Norteamérica, donde se puede disputar una plaza a la competición Mundial. La consola que se utilizará será el Play Station y se tendrá como novedad que los “gamers” podrán utilizar a cualquier jugador que deseen, para que juegue por su equipo.

#Comunicado ¡Vuelve la #eLIGAMX! Te contamos los detalles de la edición 2021 del torneo virtual en la que los 18 Clubes de la #LigaBBVAMX estarán representados. https://t.co/ZdsQHlwNtT pic.twitter.com/yMvvBmgf44 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 4, 2021

Este torneo, tiene entre otras prioridades, recuperar un poco de las pérdidas económicas que se tuvieron y se siguen teniendo debido a la pandemia de Covid-19. “Uno de los elementos que se buscan con esta eLiga, es darle espacio a los patrocinadores para recuperar el 22 por ciento que se renegoció el año pasado. Hay que darle al patrocinador más espacio, exposición y mejorar ingresos de la Liga y los equipos. Es una ventana adicional para que los equipos pueden incrementar recursos por la vía de la comercialización” explicó Arriola.

Lee también: Bayer Leverkusen envía solidario mensaje por la tragedia del Metro de la Ciudad de México

Para evitar que no haya fallas técnicas como pasó en el anterior torneo, los juegos se harán en las oficinas o los estadios de los clubes, para que no haya más errores técnicos; se contrató a un proveedor para generar la señal y producir las transmisiones.

El no tener a futbolistas participando en estos partidos virtuales, asegura Arriola, no desmerecerá al torneo: “Se mantienen las aficiones porque ahí están los 18 equipos, pero ahora le hablamos a un segmento que no es seguidor del futbol tradicional, es el que consume redes e internet. Estamos abriendo la cancha a los gamers. El efecto será positivo y en todo caso si una de las modalidades pueden integrar a jugadores, adelante… Ahora los jugadores ya están con sus equipos, ya tiene compromisos, ahora es tiempo de los gamers”.

Lee también: El COM se olvida de varios de sus nadadores

Hay charlas para realizar un torneo de la eLigaMX Femenil, pero por ahora, entre los gamers hay dos mujeres que participarán.