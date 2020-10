El beso de Megan Rapinoe y Sue Bird que marcó las finales de la WNBA

El equipo de Seattle Storm logró su segundo campeonato de la WNBA en tres temporadas, en el partido definitorio contaron con el apoyo de la futbolista y campeona del mundo con Estados Unidos Megan Rapinoe, quien es pareja de Sue Bird, base estelar de las Storm.



